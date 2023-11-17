Квалификационный раунд Евро-2024, 16 ноября: результаты матчей игрового дня

В четверг, 16 ноября, состоялись девять матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Группа A
Кипр — Испания — 1:3;
Грузия — Шотландия — 2:2.
Группа F
Азербайджан — Швеция — 3:0;
Эстония — Австрия — 0:2.
Группа G
Болгария — Венгрия — 2:2;
Черногория — Литва — 2:0.
Группа J
Словакия — Исландия — 4:2;
Люксембург — Босния и Герцеговина — 4:1;
Лихтенштейн — Португалия — 0:2.
Сборные Венгрии и Словакии завоевали путёвки в финальную часть турнира. Ранее это сделали Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия и Англия.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.