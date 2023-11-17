Лескотт рассказал, как Насри хотел подраться с Манчини на тренировке «Манчестер Сити»

Английский футболист Джолеон Лескотт рассказал, как французский полузащитник Самир Насри хотел подраться с Роберто Манчини во времена их работы в «Манчестер Сити».

«Манчини обычно готовился и говорил игрокам, чего он хочет. Он дал Насри задание, однако ассистент Манчини дал игроку другое заданин, поэтому на тренировке он делал разные вещи. Манчини разозлился и сказал «Самир, ты этого не делаешь, уходи». Самир ушёл без реакции, и я подумал, что это не похоже на Самира. Потом я слышал, как Самир кричал Манчини: «Чёрт возьми, ты никогда больше не будешь говорить со мной так. Я не Марио Балотелли. Манчини говорит: «Зайди в мой офис», а он такой: «Нет, я не войду в твой офис, выходи сейчас же!» Он зовет его на улицу, чтобы подраться с ним. Он говорит: «Выходи на улицу, я тебя побью, выходи на улицу, ты больше не будешь со мной так разговаривать», — приводит слова Лескотта Daily Mail.

Напомним, Манчини возглавлял «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год.

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