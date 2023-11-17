Эрлинг Холанд рассказал о своём футбольном кумире детства

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, что в детстве вдохновлялся игрой нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Помню, что всегда смотрел за Роналду, за его движениями в штрафной: он делал два-три движения, прежде чем ворваться в зону, в которой хотел оказаться. Это что-то вроде дуэли с защитниками. Важно идеально выбрать время. И пас должен быть хорошим. Если не будет хорошей подачи, ты не сможешь забить головой.

Вдохновлял меня ещё кто-то помимо Роналду? Он — главный. То, как он двигался, как развивал свою манеру игры. Помните, как он играл в «Манчестер Юнайтед», а затем в первые годы в «Реале»? В «Реале» он стал нападающим. Невероятно, что он делал это. А также то, как забивал голы. Всё дело в незаметных перемещениях в штрафной и способности обманывать защитников», — приводит слова Холанд TV 2.