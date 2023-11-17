Игрок сборной Аргентины Де Пауль высказался о поражении от Уругвая в отборе ЧМ-2026

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль прокомментировал поражение от национальной команды Уругвая (0:2) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

«К сожалению, мы не смогли развить все то, что делали. Уругвай действовал очень хорошо, и нас суждено было проиграть. Больно от того, что мы не смогли подарить людям хорошую игру, подарить им победу. Предстоит другой матч, классический (со сборной Бразилии. — Прим «Чемпионата»). У нас хорошие воспоминания на «Маракане», но мы знаем, что это будет сложный матч.

Я чувствую себя важным игроком в команде, поэтому нужно брать на себя ответственность, особенно когда случается поражение. Мы должны подняться и провести отличную игру в Бразилии. Мы должны позаботиться о том, чего мы достигли, и об уважении, которое мы заслужили», — сказал Де Пауль в интервью пресс-службе национальной команды.