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Месси прокомментировал поражение сборной Аргентины от Уругвая в отборе ЧМ-2026

Месси прокомментировал поражение сборной Аргентины от Уругвая в отборе ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от национальной команды Уругвая в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мы знали, с какой командой нам предстояло столкнуться, нам было трудно играть. Они играют интенсивно, у них есть физически сильные и быстрые футболисты. Мы не чувствовали себя комфортно. Нам нужно встать на ноги и сыграть в хороший футбол в Бразилии», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, завершился матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Аргентины принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Бомбонера» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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