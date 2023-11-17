Главный тренер «Титана» Шама: хотелось бы взять курс на профессиональный футбол

Главный тренер медийной команды «Титан» Шамиль Курбанов заявил, что ему хотелось бы взять курс на профессиональный футбол.

«Меня пока не приглашали в профессиональный футбол как тренера. Да у меня пока и нет таких амбиций, я недавно в это окунулся. Так вышло, что я миновал детский футбол, начал работать сразу со взрослыми. Но понимаю, что детский и юношеский футбол – это тоже важная часть, которую тренеру надо пройти. После победы в МФЛ стали появляться такие мысли, раньше для меня это было большим хобби, от которого я получал гормон счастья. А сейчас появились мысли о том, чтобы взять курс на профессиональный футбол. Я воспитанник «Сатурна», хотелось бы, чтобы когда-нибудь «Сатурн» пригласил. Посмотрим», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Главным тренером футбольного клуба «Титан» Курбанов стал минувшим летом.