Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Молдавия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Титана» Шама: хотелось бы взять курс на профессиональный футбол

Главный тренер «Титана» Шама: хотелось бы взять курс на профессиональный футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер медийной команды «Титан» Шамиль Курбанов заявил, что ему хотелось бы взять курс на профессиональный футбол.

«Меня пока не приглашали в профессиональный футбол как тренера. Да у меня пока и нет таких амбиций, я недавно в это окунулся. Так вышло, что я миновал детский футбол, начал работать сразу со взрослыми. Но понимаю, что детский и юношеский футбол – это тоже важная часть, которую тренеру надо пройти. После победы в МФЛ стали появляться такие мысли, раньше для меня это было большим хобби, от которого я получал гормон счастья. А сейчас появились мысли о том, чтобы взять курс на профессиональный футбол. Я воспитанник «Сатурна», хотелось бы, чтобы когда-нибудь «Сатурн» пригласил. Посмотрим», — сказал Курбанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Главным тренером футбольного клуба «Титан» Курбанов стал минувшим летом.

Материалы по теме
Игрок 2DROTS Слон ответил на слова Ойеволе, назвавшего Медиалигу пенсионерским футболом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android