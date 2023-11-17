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Калешин: впервые в истории «Акрон» занимает лидирующие позиции на таком отрезке

Калешин: впервые в истории «Акрон» занимает лидирующие позиции на таком отрезке
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал итоги первого круга Мелбет Первой лиги для тольяттинской команды.

«Впервые в истории клуба на таком уровне команда занимает лидирующие позиции на таком отрезке. Не стоит переоценивать результат, так как отрыв небольшой, не вижу большого запаса прочности в уровне игры. Я говорю не только про нас, но и про наших соперников. Нужно не заглядывать далеко вперёд. Длинная дистанция», — сказал Калешин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Тюмень». Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На втором месте располагается «Акрон» (34). На третьей строчке находится махачкалинское «Динамо» (34), на четвёртой — «Химки» (32).

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