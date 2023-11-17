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Игрок «Милана» Флоренци не будет дисквалифицирован из-за ставок

Игрок «Милана» Флоренци не будет дисквалифицирован из-за ставок
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Крайний защитник «Милана» Алессандро Флоренци не получит дисквалификацию из-за нелегальной игры на ставках. Об этом сообщает Milan News со ссылкой на печатное издание La gazzetta dello sport.

По информации источника, 32-летний футболист на допросе в прокуратуре Турина заверил, что никогда не делал ставок на футбол, но при этом ставил деньги на другие игры, включая рулетку. С точки зрения уголовного права Флоренци грозит штраф за ставки на нелегальных сайтах, но спортивная дисквалификация ему не грозит.

32-летний итальянец в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб во всех турнирах, но не отметился ни одним результативным действием. Действующий контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года.

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