Адвокат Флоренци подтвердил, что футболист делал ставки на нелегальных платформах
Адвокат защитника «Милана» Алессандро Флоренци подтвердил тот факт, что игрок делал ставки на нелегальных платформах, однако отметил, что они не были связаны с футбольными матчами.
«Флоренци разъяснил свою позицию и подтвердил абсолютную чуждость любого типа ставок на футбол. Он также признал, что играл на незаконных платформах», — приводит слова адвоката Флоренци журналист Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, сегодня, 16 ноября, появилась информация, что Флоренци был обвинён в совершении нелегальных ставок и уже прибыл на допрос в прокуратуру Турина. Из-за подобных обвинений уже был дисквалифицирован полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Он пропустит 12 месяцев в футболе, в том числе и грядущий чемпионат Европы.
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