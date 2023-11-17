Полузащитник «Ростова» Байрамян: через кропотливый труд нужно возвращать фортуну

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о результатах и игре своей команды в первом круге чемпионата России сезона-2023/2024.

«Если не брать игру со «Спартаком», мне кажется, что последние 4-5 матчей мы играли хорошо. Просто не добрали где-то очков с «Балтикой» и ЦСКА, ведя в счёте. Через кропотливый труд нужно возвращать фортуну, чтобы где-то залетало, а нам — нет», — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 15 туров сезона-2023/2024 «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. В следующем матче жёлто-синие сыграют с «Пари Нижним Новгородом» на домашней арене. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар».