А «Зенит» крут далеко не по всем пунктам!

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«Ростов» — лидер по голам, «Спартак» — в зоне вылета! Аномалии первого круга РПЛ

Первый круг РПЛ подошёл к концу. Время подводить промежуточные итоги. Мы нашли необычные статистические аномалии по результатам 15 туров. Некоторые пункты действительно удивляют!

Удивительно, но «Ростов» Карпина с 11-го места – вторая команда РПЛ по ударам (203). «Динамо» – на первом месте (219), «Зенит» – шестой (189), а «Краснодар» – девятый (182). Ростовчане забили в итоге 23 мяча.

«Зенит» – самый доминирующий клуб РПЛ по передачам (9468), занимающий второе место по этому параметру «Спартак» отстаёт на 1600 пасов (7865).

Где лучшие дриблёры? В «Оренбурге»! Команда Давида Деограсии занимает первое место по обводкам (502).

Следом идут «Динамо» (444) и «Спартак» (427). Но по проценту успешных обводок в топ-3 входят «Зенит» (66%), «Спартак» (62%) и «Крылья Советов» (61%).

А ещё «Оренбург» лидирует по ударам за игру (15,4). Шок! «Зенит» – 16-й (8,8), а «Краснодар» – 15-й (11).

Сергей Семак Фото: РИА Новости

«Факел» – лучший клуб по отборам (305), удачным единоборствам (1406) и первый по перехватам за игру (10,4 на 90 минут). «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» перехватывают куда реже: они занимают по показателю 14-е место (все – 7,3).

Ильнур Альшин («Факел») – лучший в РПЛ по количеству отборов (30).

Параметр статистики, показывающий нацеленность команды на прессинг – возвращение мяча после потерь в течение 10 секунд на чужой половине поля. Невероятно, но в топе – три клуба из второй части таблицы! В тройку входят: «Урал» (66), «Факел» (64) и «Балтика» (63).

А ещё «Балтика» – лидер по командному прессингу (338). В топ-3 входят «Ростов» (299) и «Урал» (296). «Зенит» – седьмой (249), «Краснодар» – 14-й (218), «Спартак» – последний (215). Крутая работа от Игнашевича, Карпина и Гончаренко!

Карпину тотально не везёт? «Ростов» – лидер по ожидаемым голам (29,74)! «Динамо» – второе (27,21), «Краснодар» – третий (27,09).

Больше «Крыльев» в РПЛ не забил никто. За 15 туров самарцы отличились 31 раз. Следом идут «Зенит» (30) и ЦСКА (27). Лидер – «Краснодар» – 4-й (24).

«Спартак» – 15-й по ожидаемым очкам (15,7)! Команда Абаскаля набирает сильно больше, чем должна. А вот «Урал» с 12-го места – сильно меньше. По xG екатеринбуржцы четвёртые (20,2). В топ-3 – «Краснодар» (26,1), «Зенит» (23,9) и «Локомотив» (21,4).

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один неприятный для «Спартака» пункт. Красно-белые не забили ни одного гола со стандарта. Единственный клуб в РПЛ!

А «Локомотив» и «Балтика» не пробили ни одного пенальти.

«Краснодар» – единственный клуб РПЛ, которому не пробивали пенальти.

«Краснодар», «Рубин», «Факел» и «Балтика» – команды, не получившие ни одной красной карточки. Калининградцы ещё лидируют по наименьшему количеству жёлтых (21).

Николай Сысуев («Оренбург») занимает первое место в РПЛ по отражённым ударам (28).

«Краснодар» – лидер по «сухим» матчам (7), следом неожиданно идут «Пари НН», «Факел» и «Рубин» + «Зенит» (все — 6).

Матвей Сафронов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мохамед Конате («Ахмат») – самый бьющий футболист РПЛ. На его счету 47 ударов. В топ-3 после 15 туров – Джон Кордоба («Краснодар», 45) и Константин Тюкавин («Динамо», 40). Кстати, форвард «Динамо» лидирует по ударам в створ – 21.

*статистические данные взяты с сайтов WhoScored и RuStat.