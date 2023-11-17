Иско близок к продлению контракта с «Бетисом»

Полузащитник «Бетиса» Иско близок к продлению соглашения с клубом из Севильи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Твиттер).

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года.

В августе 2022 года Иско перешёл в «Севилью» из мадридского «Реала» в статусе свободного агента. Однако он провёл в клубе всего пять месяцев, после чего расторг контракт по обоюдному согласию. До лета 2023 года 31-летний футболист находился без клуба.

В июле 2023-го полузащитник присоединился к «Бетису». Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Иско сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.