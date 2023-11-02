Тренер сборной Испании: Иско очень хорош, но кого мы можем убрать из состава ради него?

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопрос о том, может ли быть вызван в сборную атакующий полузащитник «Бетиса» Иско.

«Иско очень хорош и проводит отличный сезон, но дело в том, что у нас есть по три-четыре игрока на каждую позицию, и мы должны обстоятельно принимать решения. Я думаю, что когда кто-то предъявлял подобные претензии к Ди Стефано, то он сначала спрашивал об игроке, ради которого можно было бы заменить имеющегося футболиста. Что-то похожее происходит и сейчас. Но кого мы можем убрать? Решение должен принять я — человек, работающий на благо национальной команды», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Иско сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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