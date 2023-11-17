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Мхитар Давидян: сейчас выход на Евро только в руках самой сборной Армении

Мхитар Давидян: сейчас выход на Евро только в руках самой сборной Армении
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Тренер Мхитар Давидян оценил перспективы сборной Армении выйти в финальную часть Евро-2024.

«У любой команды есть шансы попасть на Евро, если она соберётся. Сейчас всё зависит только от сборной Армении, всё в их руках. Надо выигрывать две игры и выходить на чемпионат Европы — это будет историческое событие. Сейчас турнирная таблица такова, что всё зависит только от них самих — не надо смотреть ни на какие другие результаты, а просто обыгрывать Уэльс и Хорватию.

Футбол находится в такой стадии, что у нас нет гарантий победы команды, находящейся выше по рейтингу. Футбол непредсказуем, поэтому он и интересен. Настрой, психология, немножко везения. Всё зависит только от сборной Армении, за которую я буду болеть», — сказал Давидян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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