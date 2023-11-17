Даниил Зорин: надеюсь, вернусь в «Спартак» в качестве чемпиона Беларуси

Полузащитника московского «Спартака» Даниил Зорин, выступающий на правах аренды за минское «Динамо», рассказал о переходе в белорусский клуб.

«Не обидно, что только пробился в главную команду, и тут же — аренда? Нет, обид абсолютно никаких нет. Я очень рад, что попал в основную команду, тренировался с одними из лучших футболистов в нашей стране, дебютировал в РПЛ и Кубке. Благодарен Гильермо Абаскалю за то, что он «поднял» меня и Пашу (Мелёшина. — Прим. «Чемпионата») из дубля и дал шанс сыграть на взрослом уровне. Тренер отвечает за результат и футболистов, которые выходят на поле. Я старался заслужить игровое время на тренировках. Но если тренер так решил… Оглядываясь назад, думаю, это был правильный выбор.

Поговорили ли с Абаскалем перед уходом? Да. Гильермо пожелал мне удачи и сказал, чтобы я максимально проявил себя. Попросил показать спартаковскую школу на просторах белорусского футбола, ха-ха! Вроде получается.

Чьей инициативой было не прописывать право выкупа в арендном соглашении? «Спартака». Клуб хотел, чтобы я вернулся после аренды, а не мог уйти в команду, которой я арендован. Собственно, поэтому я и поехал в минское «Динамо». Клубы РПЛ и первой лиги не хотели брать меня без права выкупа, а «Спартак» на этом настаивал.

Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой. В Белоруссии сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Осталось две игры — и поеду в Москву. Надеюсь, в качестве чемпиона — нам нужны две победы», — приводит слова Зорина «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне Зорин провёл за минское «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тыс.