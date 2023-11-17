Ковачич — о работе с Гвардиолой: хотел бы, чтобы это случилось раньше

Хорватский полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.

«Это (работа с Гвардиолой. — Прим. «Чемпионата») удивительно и тяжело, но я узнаю много нового. Мне бы хотелось, чтобы это случилось раньше. С другой стороны, учиться новому никогда не поздно, поэтому я только рад, что могу узнать что-то от Гвардиолы. Мне понравилось работать с ним с первого же дня», — приводит слова Ковачича издание Mirror.

Напомним, Матео Ковачич перешёл в «Манчестер Сити» из «Челси» в летнее трансферное окно. К настоящему моменту 29-летний полузащитник провёл за «горожан» девять матчей в рамках английской Премьер-лиги, не записав на свой счёт результативных действий.