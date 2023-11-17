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Гришин: слова Карраскаля? Федотов себе не враг, чтобы сажать сильного игрока на скамейку

Гришин: слова Карраскаля? Федотов себе не враг, чтобы сажать сильного игрока на скамейку
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Бывший игрок и тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал высказывание полузащитника Хорхе Карраскаля о причинах его ухода в московское «Динамо».

«Только Карраскаль знает причину ухода из ЦСКА и то, кто ему мешал. Но если игрок не выполняет требования тренера, то он и не играет. Всегда говорили, что футболисту нужно искать причину неудач в себе, а не в тренере. Федотов же себе не враг, он не будет сажать на скамейку сильного футболиста.

Это только проблемы Карраскаля, каждый человек отвечает только за себя. Дай бог, чтобы Хорхе нашёл себя в «Динамо». Конечно, у каждого футболиста есть обида из-за отсутствия игрового времени», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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