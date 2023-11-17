Данил Круговой высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Нефтчи»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче с азербайджанским «Нефтчи».

«Поездка в Баку? Конечно, такие матчи вызывают интерес. Нет смысла получать больше дней на отдых и отказываться от подобного опыта. Итак было три выходных. Первые тренировки после даже небольшой паузы – караул. Когда один выходной – нормально. А когда три – словно месяц без мяча находишься. Международные встречи – здорово. Тем более сейчас такая ситуация, когда их мало. Так что хотя бы товарищеские – интересный опыт. Я не был до этого в Азербайджане, не был в Казахстане. Но мне понравилось», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Матч «Нефтчи» — «Зенит» сотстоится 18 ноября. Игра пройдёт в Баку (Азербайджан) и начнётся в 20:00 мск.