Игрок «Нефтчи» Азер Алиев высказался о предстоящем матче с «Зенитом»

Полузащитник «Нефтчи» Азер Алиев, ранее выступавший за «Уфу» и «Тамбов», поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с «Зенитом».

«По поводу предстоящего матча с «Зенитом» хорошие ожидания — всегда приятно играть с сильным соперником. А «Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов. Ещё когда я выступал в Премьер‑Лиге, всегда было интересно играть против них.

Как оценю тот факт, что после визита «Нефтчи» в Петербург теперь уже «Зенит» приезжает в Баку? Это хорошо для обеих команд. Для «Зенита» это возможность играть с зарубежными клубами, для нас — встретиться с сильным соперником. Как это произошло летом, когда мы участвовали в хорошем предсезонном турнире в Петербурге. Хорошо, что клубы сотрудничают в этом направлении.

Надеюсь, придёт как можно больше болельщиков и игра им понравится. С кем из знакомых в «Зените» с удовольствием повидаюсь? С Даней Круговым и Вильямом Оливейрой я был вместе в «Уфе». Андрея Мостового был бы очень рад видеть, но он в сборной. В целом против большинства игроков я играл и буду рад встретиться снова», — приводит слова Алиева «Матч ТВ».

Матч «Нефтчи» — «Зенит» сотстоится 18 ноября. Игра пройдёт в Баку (Азербайджан) и начнётся в 20:00 мск.