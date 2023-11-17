Эндрик: для меня большая гордость знать, что я буду носить ту же футболку, что и Роналду

17-летний нападающий «Палмейраса», а также будущий форвард мадридского «Реала» Эндрик высказался о бывшем нападающем «сливочных» Криштиану Роналду.

«Моей мечтой с детства всегда было играть за «Реал» Мадрид. Криштиану Роналду – один из моих самых больших кумиров. Поэтому для меня большая гордость знать, что я буду носить ту же футболку, что и он», — приводит слова Эндрика Daily Mail.

Напомним, «Реал» заплатил за тогда 16-летнего форварда Эндрика € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста.