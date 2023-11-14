17-летний Эндрик после вызова в сборную Бразилию отреагировал на сравнения с Пеле

17-летний нападающий «Палмейраса», а также будущий форвард мадридского «Реала» Эндрик отреагировал на сравнения с легендарным Пеле.

«Иногда я задаюсь вопросом: «Почему в прессе так много говорят обо мне?» Я никогда не просил об этом. Случаются ситуации, выходящие за рамки дозволенного. Сравнения с Пеле? Никто никогда не сможет стать таким, каким был он. Пеле – король футбола», – приводит слова Эндрика сайт журналиста Альфредо Педуллы.

6 ноября Эндрик был вызван во взрослую сборную Бразилии. Для него этот вызов стал первым в карьере.

Напомним, «Реал» заплатил за тогда 16-летнего форварда Эндрика € 35+25 млн в декабре прошлого года. Этот трансфер стал самым дорогим для игроков младше 18 лет. Контракт между футболистом и «сливочными» подписан до 2027 года, в него будет включена опция продления до 2030-го. Эндрик перейдёт в мадридский клуб сразу же после достижения 18-летнего возраста.