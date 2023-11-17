Российский вратарь Азербайджана: если Казахстан выйдет из группы на Евро, у нас будет шанс

Вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев высказался о шансах национальной команды на выход в плей-офф Евро-2024 через Лигу наций УЕФА.

«Я за этим не слежу, но в Лиге наций ещё должен сойтись определённый расклад. Мы-то там второе место заняли после Казахстана. Вот если они выйдут на Евро напрямую из группы, тогда у нас есть шанс. А от нас уже, к сожалению, ничего не зависит. В Лиге наций плохо стартовали — только в конце начали выигрывать. И так же в отборе чемпионата Европы — только ближе к финишу приподнялись», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Азербайджан занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F отборочного турнира Евро-2024. В активе сборной семь очков. Команда потеряла шансы на выход в основную стадию турнира.

29-летний голкипер родился в Махачкале. Шахрудин является воспитанником московского «Торпедо». В России футболист также выступал за «Строгино» и «Анжи».