Тренер Казахстана Адиев: мы должны более уважительно отнестись к сборной Сан-Марино

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о предстоящем матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с командой Сан-Марино. Встреча состоится сегодня, 17 ноября. Начало игры — в 18:00 мск.

«Команда в хорошем настроении. Те тренировочные дни, которые мы провели, прошли в позитивном настроении. Чувствуется настрой у парней. Понимаем значимость предстоящих матчей, продолжения борьбы за путёвку на Евро.

У нашей команды и страны желание одно – победить. Конечно, мы думаем о карточках, это нужно держать в уме. Определённые корректировки увидите. Но всё равно мы должны более уважительно отнестись к сборной Сан-Марино. Сборная в любом случае не получится классической. Так как у нас есть кадровые проблемы. Есть определённые перестановки. К сожалению, Зайнутдинов получил травму. В принципе, варианты игры с другим футболистом на этой позиции есть, поэтому сильно план менять мы не будем.

Есть футболисты, которые побывали на просмотровом ознакомительном сборе. Много молодых игроков, есть другой защитник Асранкулов. Но вот Руслана мы оставили. Визы у него нет, на выезд он в любом случае не полетит. Но чтобы он был поближе к сборной, чтобы получил тонус.

Конечно, игра сборной — вы должны чётко понимать, что здесь не бывает экспериментов. Я минимизирую риски, потому что ответственность большая, вся страна смотрит матч сборной. Я предпринимаю те шаги, в которых я уверен», — приводит слова Адиева официальный сайт Федерации футбола Казахстана.