В какие корзины попадут сборные при жеребьёвке Евро-2024. Плохие новости для Италии

Через пять дней закончится отборочный цикл Евро-2024. К этому моменту станет известна 21 сборная, попавшая на чемпионат Европы, и какие 12 команд поборются за оставшиеся три путёвки в марте 2024 года. Пока там точно окажутся Финляндия с Боснией и Герцеговиной в пути B, а также Грузия и Люксембург в пути А. Причём именно последние две команды с огромной вероятностью сыграю друг с другом в первом стыковом матче в Тбилиси.

УЕФА не будет дожидаться последних трёх обладателей путёвок и проведёт жеребьёвку групп Евро-2024 уже через две недели (2 декабря, 20:00 мск). Сборные, получившие последние три путёвки, автоматически отправятся в последнюю, четвёртую корзину. Даже если это будет Италия или Хорватия, которые находятся высоко в рейтинге ФИФА.

Лучано Спаллетти Фото: Claudio Villa/Getty Images

Собственно, рейтинг ФИФА или УЕФА, начиная с прошлого чемпионата Европы, не имеет значения. Страны распределяются по корзинам сугубо на основании актуального отборочного цикла. Исключение только одно — хозяева турнира гарантируют себе попадание в первую корзину. Раньше место было предусмотрено ещё для действующих обладателей трофея, но теперь этого пункта в регламенте нет. К сожалению для итальянцев.

Одно место в первой корзине зарезервировано для Германии, а остальные пять распределяются среди лучших команд, занявших первые места в группах. То есть 5 из 10 победителей групп будут в первой корзине, а другие пять — во второй. Пока единственная команда, которая гарантировала себе место в первой корзине за счёт отборочного цикла, — Португалия, у которой девять побед в девяти турах.

Правда, в этом случае для посева учитываются только семь побед в семи матчах. Дело в том, что в трёх последних группах (H, I, J) на одну сборную больше, и результаты с шестыми командами не учитываются при сравнении групп между собой. То есть не учитываются результаты игр с Андоррой, Сан-Марино и Лихтенштейном.

Если смотреть, сколько очков у действующих лидеров групп, то получается следующий порядок команд:

21 — Португалия (остался 1 матч);

19 — Австрия (осталось 0 матчей);

18 — Испания (остался 1 матч);

18 — Франция (осталось 2 матча);

16 — Англия (осталось 2 матча);

16 — Турция (остался 1 матч);

15 — Венгрия (остался 1 матч);

13 — Албания (осталось 2 матча);

13 — Словения (осталось 2 матча);

10 — Швейцария (осталось 2 матча).

Если бы отборочный этап уже закончился, то в первой корзине, помимо Германии и Португалии, оказались бы ещё Австрия, Испания, Франция и Англия. Тут нужно учитывать, что командам осталось сыграть разное количество матчей, так что изменения явно будут. Например, в группе F, скорее всего, на первом месте окажется не Австрия, а Бельгия, которой осталось победить Азербайджан на своём поле в последнем туре. В таком случае именно бельгийцы будут в первой корзине. Ключевой момент: 20 очков в отборочной группе гарантируют попадание в первую корзину при жеребьёвке.

Football meets data занимается статистикой и моделированием в футболе и так оценивает шансы сборных: Германия и Португалия — 100%, Франция и Англия — 99%, Испания — 96%, Бельгия — 91%, Албания — 7%, Австрия — 5%. И у нескольких стран — около 1%.

Интересно, что Нидерланды почти точно окажутся в третьей корзине, ведь во вторую попадут оставшиеся пять победителей групп и одна лучшая вторая команда. Судя по всему, это будет либо Австрия, либо Шотландия, которой нужно выиграть в последнем туре минимум в два мяча у норвежцев. Сборная Италия потеряла даже теоретические шансы на попадание в первые две корзины при жеребьёвке.