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Магомедалиев: в «Зените» Дзюба был топ, а в «Адане» не заиграл

Магомедалиев: в «Зените» Дзюба был топ, а в «Адане» не заиграл
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Вратарь сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев высказался о том, почему нынешний нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в своё время не заиграл за турецкий «Адана Демирспор», за который сейчас выступает Шахрудин.

«От него многого ждали — такого уровня футболист пришёл. А он не заиграл. Не знаю почему. Это футбол. У каждого своё место и своя судьба. В «Зените» Дзюба был топ, а в «Адане» не получилось», — сказал Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа 2022 года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел суммарно провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету был лишь один забитый мяч. За всё время он провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени.

29-летний голкипер родился в Махачкале. Шахрудин является воспитанником московского «Торпедо». В России также выступал за «Строгино» и «Анжи».

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