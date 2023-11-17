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«Барселона» не готова выкупить Канселу у «Сити», предпочитая продлить аренду футболиста

«Барселона» не готова выкупить Канселу у «Сити», предпочитая продлить аренду футболиста
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Руководство «Барселоны» не желает платить «Манчестер Сити» € 50 млн за приобретение защитника «горожан» Жоау Канселу, который в нынешнем сезоне выступает за каталонский клуб на правах аренды. Об этом сообщает Football Espana.

По информации источника, именно такую сумму запрашивает английский клуб за покупку 29-летнего игрока. Подчёркивается, что «горожане» готовы пойти на уступки и снизить цену, однако боссы «Барселоны» рассматривают в качестве приоритетного варианта продление аренды португальского игрока ещё на один сезон. «Манчестер Сити» может согласиться на это, но при условии, что новое арендное соглашение будет предполагать опцию обязательного выкупа футболиста за сумму, не превышающую € 35 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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