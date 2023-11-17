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Источник: ЦСКА готов подписать четырёх игроков зимой, если команда останется в лидерах РПЛ

Источник: ЦСКА готов подписать четырёх игроков зимой, если команда останется в лидерах РПЛ
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Московский ЦСКА готов серьёзно потратиться в зимнее трансферное окно, чтобы усилить команду. Армейцы укрепят несколько позиций в команде в том случае, если ЦСКА останется в лидирующей группе к зимней паузе в чемпионате. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, армейцы готовы оформить четыре трансфера в зимнее трансферное окно. Главный критерий, при выполнении которого это произойдёт — пребывание ЦСКА в лидирующей группе с отставанием от «Краснодара» не более чем в пять очков. В таком случае руководство армейцев будет готово пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за чемпионство в РПЛ.

Напомним, по итогам первой половины чемпионата лидером РПЛ является «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками. ЦСКА занимает пятую строчку, набрав 25 очков. Таким образом, армейцы отстают от лидера, «Краснодара», на семь очков. До зимней паузы в чемпионате ЦСКА проведёт ещё три игры в РПЛ — с «Динамо», «Ростовом» и «Краснодаром».

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