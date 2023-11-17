«Лестер» и «Лидс» намерены взыскать с «Эвертона» € 343 млн

Футбольные клубы «Лестер» и «Лидс Юнайтед», выступающие в Чемпионшипе и вылетевшие из АПЛ в прошлом сезоне, подадут в суд на «Эвертон» за то, что «ирисок» не лишили 10 очков в АПЛ раньше за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Лестер» и «Лидс» подадут в суд на «Эвертон» на € 343 млн. По их мнению, если бы «ириски» получили наказание в прошлом сезоне, то вылетел бы именно «Эвертон», а не они, соответственно, время принятия данного решения повлияло на результаты в чемпионате. К иску также планирует присоединиться и «Бёрнли», который вылетел в позапрошлом сезоне. Клубы требуют компенсации у «Эвертона».

Напомним, сегодня, 17 ноября, английская Премьер-лига лишила «Эвертон» 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. Из-за этого «ириски» опустились с 14-го места в зону вылета, у них осталось всего четыре очка. Решение вступило в силу немедленно.