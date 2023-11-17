Кварацхелия: мы помним поражение от Испании и хотим доказать, что просто был не наш день

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о матче 9-го тура группы А отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Шотландии (2:2), а также о предстоящей встрече с Испанией.

«Мы не удовлетворены результатом. Мы сожалеем о ничьей, потому что были близки к победе. На мой взгляд, мы заслуживали большего.

Нам предстоит важная игра с Испанией. Мы помним поражение, которое пережили в предыдущей встрече. Мы хотим поехать туда, защитить честь нашей сборной и показать, что нам просто не повезло и это был не наш день», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт Федерации футбола Грузии.

В первом круге отборочного турнира Испания разгромила Грузию со счётом 7:1. Команды встретятся 19 ноября.