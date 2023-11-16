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Шотландия вырвала ничью у Грузии, Хвича Кварацхелия оформил дубль

Шотландия вырвала ничью у Грузии, Хвича Кварацхелия оформил дубль
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Завершился матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 между сборными Грузии и Шотландии. Игра прошла в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)». Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Александром Ставревым из Северной Македонии. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 2:2.

На 15-й минуте грузинский нападающий Хвича Кварацхелия открыл счёт с передачи Отара Какабадзе. В начале второго тайма шотландский полузащитник Скотт Мактоминей сравнял счёт. Ему ассистировал Кенни Маклин. Спустя восемь минут после гола Мактоминея Кварацхелия оформил дубль с передачи Георгия Чакветадзе и вывел свою команду вперёд. В компенсированное время второго тайма нападающий Шотландии Лоуренс Шанклэнд восстановил равенство в счёте. Голевая передача в активе Стюарата Армстронга.

Грузия располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице группы А, набрав восемь очков в семи играх. Испания и Шотландия досрочно вышли в финальную часть турнира. У шотландцев 16 очков после аналогичного количества встреч. Подопечные Стива Кларка занимают вторую позицию в группе А.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 2
Шотландия
1:0 Кварацхелия – 15'     1:1 Мактоминей – 49'     2:1 Кварацхелия – 57'     2:2 Шанклэнд – 90+3'    
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