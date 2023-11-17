Сборная Албании обеспечила себе выход на Евро-2024, сыграв вничью с Молдавией

Завершился матч 9-го тура группы Е отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Молдавии и Албании. Команды играли на стадионе «Зимбру» в Кишинёве (Молдавия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом (Шотландия). Итоговый результат — 1:1.

На 25-й минуте отличился нападающий гостей Сокол Чикалеши, реализовав пенальти. На 87-й минуте ответный мяч Молдавии забил полузащитник Владислав Бабогло.

Сборная Албании занимает первое место в турнирной таблице группы Е. Команда набрала 14 очков после семи матчей. Молдавия находится на третьей строчке, заработав 10 очков. Таким образом, подопечные Силвиньо обеспечили себе выход на чемпионат Европы 2024 года.

В заключительном туре Албания встретится с командой Фарерских островов, а Молдавия — с Чехией. Оба матча состоятся 20 ноября.