Глава «Динамо» Махачкала рассказал, какие проблемы возникнут у команды при выходе в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, какие проблемы возникнут у команды при возможном выходе в Российскую Премьер-Лигу.

«В РПЛ стадион у нас может быть только один — это «Анжи-Арена». Остальные стадионы в Дагестане не соответствуют требованиям РПЛ. Стадион «Труд» не соответствует заданным параметрам, стадион «Динамо» — тоже. Сейчас дирекция клуба работает в этом направлении. Неизвестно ведь, выйдем мы в РПЛ или нет.

Чтобы закрыть в том числе вопрос с Fan ID, нам придётся потратить половину клубного бюджета. Мы пойти на это не сможем. Особенно учитывая то, что нет гарантии по выходу в РПЛ. Я понимаю, что требование установить систему Fan ID — это не только требование лиги, но и требование наших властей. Систему Fan ID в любом случае надо будет устанавливать. Стараемся искать практичные решения. Если бы после выхода в РПЛ нам дали отсрочку, чтобы решить все вопросы с Fan ID, то было гораздо проще», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Махачкалинское «Динамо» выступает в Мелбет Первой лиге. В текущем сезоне команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 34 очка после 18 встреч. Лидирует «Тюмень» с 35 очками.

Напомним, напрямую в РПЛ выходят первые две команды, а клубы, занявшие третье и четвёртое место, играют в стыковых матчах.