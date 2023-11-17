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Отец игрока «Ливерпуля» Диаса: мечта моего сына — играть за «Барселону»

Отец игрока «Ливерпуля» Диаса: мечта моего сына — играть за «Барселону»
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Отец вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса заявил, что мечтой его сына является выступать за каталонскую «Барселону».

«Это правда, что Луис — преданный болельщик «Барселоны», и он мечтает перейти туда. А пока я хотел бы поблагодарить «Порту» и «Ливерпуль» за то, как они его приветствовали и приняли», — приводит слова отца Диаса Mundo Deportivo со ссылкой на Win Sports TV.

Напомним, в нынешнем сезоне колумбийский футболист принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Диаса рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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