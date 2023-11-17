Главный тренер Армении Петраков объяснил, почему не вызвал Байрамяна на сбор

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков высказался об отсутствии полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна в составе национальной команды на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«В чём причина решения не приглашать Хорена Байрамяна на этот сбор? Хорен Байрамян был приглашён в сборную. При первом сборе, испытывая некоторый дискомфорт, он покинул команду, а через три дня отыграл полноценный матч в составе «Ростова». Его снова пригласили на второй сбор, он получил травму на тренировке и, не желая смотреть на результаты медицинского обследования, снова уехал в Ростов. Я пожелал ему успехов», — приводит слова Петракова официальный сайт Федерации футбола Армении.

Сборная Армении встретится с Уэльсом и Хорватией 18 и 21 ноября соответственно.