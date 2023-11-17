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Тренер сборной Армении: ну какой Севикян центральный нападающий? В «Пари НН» так придумали

Тренер сборной Армении: ну какой Севикян центральный нападающий? В «Пари НН» так придумали
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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков в преддверии матча отборочного турнира Евро-2024 с национальной командой Уэльса высказался об игровой роли в клубе и сборной полузащитника «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна.

«Ну какой Севикян центральный нападающий? В клубе так придумали и используют. Каждый тренер по-своему видит схему на матч, не хочу ничего говорить о клубе и как используют его. Я играю с такой схемой, потому что армянские защитники в игре «один в один» выглядят очень слабо.

Поэтому выбрал такую схему, чтобы могли подстраховаться. С Турцией сыграли в четыре защитника и тут же пропустили, такая же ситуация была с Латвией. Не вижу Севикяна на позиции нападающего», — приводит слова Петракова Metaratings.

Напомним, матч сборной Армении с Уэльсом пройдёт завтра, 18 ноября, начало — в 17:00 по московскому времени.

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