Байрамян: высказывание тренера выглядит так, как будто я не хочу играть за сборную

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал слова главного тренера сборной Армении Александра Петракова о том, почему футболист не был вызван в национальную команду.

«Сегодняшнее высказывание главного тренера сборной Армении о моих травмах во время сборов национальной команды выглядит так, будто я не хочу играть за неё.

Когда я приехал на первый сбор под его руководством, было две игры: против Турции в отборе и товарищеская с Кипром. В официальном матче сыграл около 20 минут и почувствовал дискомфорт, о чём сразу сообщил тренерскому штабу. Далее была товарищеская игра. В такой ситуации нет смысла рисковать, учитывая неофициальный статус встречи. Когда приехал в Ростов, спустя несколько дней доктора сделали вывод, что играть в чемпионате уже можно.

Если бы матч с Кипром был официальным, то я играл бы на уколах — это подтвердят все ребята, кто меня знает. Но в любом случае я остался на эту игру, был в заявке.

Что касается следующего сбора, то я действительно в июне получил травму. Врачи сделали УЗИ и сказали, что играть нельзя неделю. Также в интервью тренер сказал, что я отказался ехать в девять утра на МРТ, а также срочно просил взять билет в Ростов — это, мягко говоря, неправда.

Тогда я попросил докторов сборной сообщить о травме тренеру, только после чего поехал домой. На ужине я спустился к команде, сразу увидел тренера. Он подошёл, пожал руку, сказал: «Так бывает, восстанавливайся, лечись, удачи тебе», — вот его слова, как сегодня помню.

В моём сердце живут две команды: «Ростов» и сборная Армении. Все, кто меня знает, могут сказать, какое место в моей жизни занимают матчи в футболке национальной команды, с каким удовольствием я езжу в её расположение. Если тренер меня не вызывает — его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную. Я всей душой и всем сердцем с ребятами, которым предстоят два матча в эту паузу. Желаю им победы, показать себя с лучшей стороны и порадовать болельщиков», — приводит слова Байрамяна Sport24.