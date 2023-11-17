Мор: для текущей сборной Казахстана Алип важнее, чем Зайнутдинов

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип важнее для текущей сборной Казахстана, чем бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок турецкого «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов.

«Я смотрел все матчи сборной Казахстана в этом отборе. Не могу сказать, что Зайнутдинов — прямо незаменимый игрок. Если брать статистику — голы есть, пенальти. Но не могу сказать, что через него игра строится. Что он ведёт игру, через него атаки строятся — такого нет.

Для этой команды Алип важнее, чем Зайнутдинов с точки зрения полезности. Отсутствие Алипа хуже, чем отсутствие Зайнутдинова», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 17 ноября, прошёл матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Казахстана и Сан-Марино. Казахстан обыграл Сан-Марино со счётом 3:1.

После результата данного матча сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 18 очков после девяти матчей.