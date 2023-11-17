Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино со счётом 3:1 в матче отбора на Евро-2024

Сегодня, 17 ноября, прошёл матч 9-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Казахстана и Сан-Марино. Команды играли на стадионе «Астана-Арена» в Астане (Казахстан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером (Австрия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Казахстан обыграл Сан-Марино со счётом 3:1.

В начале первого тайма, на 19-й минуте, Ислам Чесноков открыл счёт в матче, выведя Казахстан вперёд. Во второй половине встречи, на 51-й минуте, Чесноков с передачи Сергея Малого забил свой второй гол, удвоив преимущество хозяев. Вскоре, на 60-й минуте, Симоне Франчози отыграл один мяч. В самой концовке, на 90+2-й минуте, в ворота Сан-Марино был назначен пенальти. Абат Аймбетов реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счёт матча — 3:1, победа Казахстана.

После результата данного матча сборная Казахстана занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Команда набрала 18 очков после девяти матчей. Сан-Марино находится на последней, шестой строчке, имея в своём активе 0 очков.