FourFourTwo представил рейтинг лучших защитников 1990-х годов

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Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших защитников 1990-х годов. Первое место занял защитник сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини. На втором месте расположился также защитник сборной Италии и «Милана» Франко Барези. Тройку лидеров замкнул лидер сборной Франции и «Милана» Марсель Десайи.

Топ-10 лучших защитников 1990-х годов:

1. Паоло Мальдини, Италия, «Милан».

2. Франко Барези, Италия, «Милан».

3. Марсель Десайи, Франция, «Милан».

4. Рональд Куман, Нидерланды, «Барселона».

5. Роберто Карлос, Бразилия, «Реал» Мадрид.

6. Кафу, Бразилия, «Сарагоса», «Рома».

7. Тони Адамс, Англия, «Арсенал».

8. Алессандро Костакурта, Италия, «Милан».

9. Лилиан Тюрам, Франция, «Парма».

10. Юрген Колер, Германия, «Боруссия» Дортмунд.

Также британское издание FourFourTwo на своём сайте опубликовало рейтинг топ-20 и топ-30 лучших защитников 90-х годов.