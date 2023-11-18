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Гюндоган рассказал о целях «Барселоны» в текущем сезоне

Гюндоган рассказал о целях «Барселоны» в текущем сезоне
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Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о целях каталонского клуба на текущий сезон.

«Цель – чемпионство. Если вы играете за такой клуб, как «Барселона», ваша цель – как минимум чемпионство каждый сезон. Затем идут Кубок Испании, Суперкубок и Лига чемпионов.

В этом сезоне Лига чемпионов важнее для нас, потому что «Барса» играла в Лиге Европы в последних сезонах. Конечно, это нас не устраивает. Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов", — приводит слова Гюндогана Sporx.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити». Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.

На данный момент «Барселона» после 13 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагается на третьей строчке 30 очками.

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