Артем Довбик: Беллингем в одиночку может решить судьбу матча

Форвард «Жироны» Артём Довбик поделился мнением о полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Это топ-игрок. Мы почувствовали это на себе в матче с «Реалом» (0:3). Когда ты смотришь, что человек отбирает у тебя мяч в своей штрафной, а через 20 минут он завершает атаку у наших ворот. Это действительно очень сильный игрок с очень хорошими физическими свойствами. Он – топ.

Бывают такие игры, что один человек может решить судьбу матча. Он это продемонстрировал в матче с «Барселоной» и игре с нами: создал гол и сам забил. Это такой игрок, который в одиночку может решить судьбу матча.

«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано», что удалось нам? Тем и интересен футбол в такой лиге, что каждая команда может как отобрать, так и завоевать очки. С каждым на выезде сложно играть. У нас не было проходных игр, чтобы мы приехали и спокойно выиграли, – цитирует Довбика ua.tribuna.com.