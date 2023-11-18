Родриго Рикельме: не думаю, что Беллингем лучше Гризманна

Полузащитник «Атлетико» Родриго Рикельме не считает, что его одноклубник Антуан Гризманн хуже игрока «Реала» Джуда Беллингема.

«Не думаю, что Беллингем лучше, потому что Антуан более целостный футболист. На данный момент карьера Гриззи впечатляет, я бы пошёл за ним в огонь и воду.

Играть с ним очень легко, он всё делает хорошо. У него удивительный характер, он всегда улыбается, с таким игроком легко выступать.

То, что у нас есть связь на поле — нормально, потому что он всё делает слишком легко», — цитирует Рикельме Mundo Deportivo.

На счету 32-летнего француза 12 голов и 1 результативная передача в этом клубном сезоне, у 20-летнего англичанина – 13 голов и 3 результативные передачи. Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии».