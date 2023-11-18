Педро: Если Хави позвонит, я буду в «Барсе» до того, как он положит трубку

Полузащитник «Лацио» Педро заявил о желании вернуться в «Барселону».

«Если Хави позвонит мне, я быстро вылечу. Я буду там до того, как он положит трубку. Но это будет тяжело.

В последние годы я общался со многими людьми, в том числе с Хави и Лапортой. Я пытался вернуться тем или иным способом, но это очень сложно.

Есть много факторов. В первую очередь – возраст. Но я бы хотел этого, это было бы идеальным завершением моей карьеры. Возможность выйти на пенсию здесь была бы поразительной, но поскольку я вижу это очень слабо, даже не думаю об этом», — цитирет Педро Diario Sport.

36-летний Педро забил 2 гола в 14 матчах сезона за «Лацио». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета cледующего года.

Футболист играл за «Барселону» в 2008-2015 годах, забил 99 голов и сделал 62 ассиста в 321 матче и выиграл с командой 20 трофеев: 3 Лиги чемпионов, 5 чемпионатов Испании, 3 национальные Кубка и 4 Суперкубка, 3 Суперкубка Европы и 2 Клубных чемпионата мира.