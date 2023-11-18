Илкай Гюндоган: Манчестер стал голубым

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о соперничестве с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер стал голубым в последние годы. Такие соревнования очень важны для футбола. Как, например, стамбульское дерби в Турции. Они очень важны для болельщиков, есть острая конкуренция.

Даже когда я был игроком «Манчестер Сити», я хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» тоже провёл хороший сезон», — приводит слова Гюндогана Sporx.

В последний раз «МЮ» стал победителем АПЛ в сезоне-2012/2013.

Ранее сообщалось, что Илкай Гюндоган намерен перейти в турецкий «Галатасарай» до момента завершения профессиональной карьеры.

По информации источников, агент немецкого футболиста провёл встречу с представителями «Галатасарая» после матча турецкой команды с «Баварией» в Лиге чемпионов (2:1), который состоялся 8 ноября, для того, чтобы обсудить возможные варианты перехода. В свою очередь, «Галатасарай» также заинтересован в приобретении футболиста такого уровня.