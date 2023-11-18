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Квалификационный раунд Евро-2024, 18 ноября: расписание матчей игрового дня

Квалификационный раунд Евро-2024, 18 ноября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 18 ноября, состоится семь встреч 9-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.

18 ноября, расписание игрового дня:

  • 17:00 мск. Армения — Уэльс;
  • 20:00 мск. Беларусь — Андорра;
  • 20:00 мск. Латвия — Хорватия;
  • 22:45 мск. Израиль — Румыния;
  • 22:45 мск. Нидерланды — Ирландия;
  • 22:45 мск. Франция — Гибралтар;
  • 22:45 мск. Швейцария — Косово. 

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

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