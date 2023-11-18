Квалификационный раунд Евро-2024, 18 ноября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 18 ноября, состоится семь встреч 9-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.

18 ноября, расписание игрового дня:

17:00 мск. Армения — Уэльс;

20:00 мск. Беларусь — Андорра;

20:00 мск. Латвия — Хорватия;

22:45 мск. Израиль — Румыния;

22:45 мск. Нидерланды — Ирландия;

22:45 мск. Франция — Гибралтар;

22:45 мск. Швейцария — Косово.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.