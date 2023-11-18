Квалификационный раунд Евро-2024, 17 ноября: результаты матчей игрового дня

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В пятницу, 17 ноября, состоялись семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Группа C

Англия — Мальта — 2:0;

Италия — Северная Македония — 5:2.

Группа E

Молдавия — Албания — 1:1;

Польша — Чехия — 1:1.

Группа H

Казахстан — Сан-Марино — 3:1;

Финляндия — Северная Ирландия — 4:0;

Дания — Словения — 2:1.

Сборные Албании и Дании завоевали путёвки в финальную часть турнира. Ранее это сделали Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия и Словакия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.