Квалификационный раунд Евро-2024, 17 ноября: результаты матчей игрового дня

В пятницу, 17 ноября, состоялись семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Группа C
Англия — Мальта — 2:0;
Италия — Северная Македония — 5:2.
Группа E
Молдавия — Албания — 1:1;
Польша — Чехия — 1:1.
Группа H
Казахстан — Сан-Марино — 3:1;
Финляндия — Северная Ирландия — 4:0;
Дания — Словения — 2:1.
Сборные Албании и Дании завоевали путёвки в финальную часть турнира. Ранее это сделали Германия, Бельгия, Франция, Португалия, Испания, Шотландия, Турция, Австрия, Англия, Венгрия и Словакия.
Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.