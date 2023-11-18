Первая лига: расписание матчей 19-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 18 ноября, матчем между ярославским «Шинником» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов стартует 19-й тур Мелбет Первой лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

18 ноября, суббота:

14:00 мск. «Шинник» (Ярославль) — «КАМАЗ» (Набережные Челны);

15:00 мск. «Акрон» (Тольятти) — «Волгарь» (Астрахань);

16:00 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Тюмень».

19 ноября, воскресенье:

10:00 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Арсенал» (Тула);

15:30 мск. «Кубань» (Краснодар) — «СКА-Хабаровск»;

17:00 мск. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сокол» (Саратов);

17:00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Ленинградец» (Ленинградская область).

20 ноября, понедельник:

17:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — «Химки»;

19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Родина» (Москва).