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Чалов не стал отвечать на вопрос, была ли возможность уехать в Европу летом

Чалов не стал отвечать на вопрос, была ли возможность уехать в Европу летом
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Нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов не захотел отвечать на вопрос о том, была ли у него возможность уехать в европейские чемпионаты минувшим летом.

«Была ли летом возможность уехать в Европу? Я об этом ничего не знаю. Это нужно разговаривать с клубом», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Чалова рассчитано до зимы 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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