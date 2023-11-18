Чалов рассказал, что Карпин говорит игрокам перед матчем сборной России с Кубой

Нападающий сборной России Фёдор Чалов ответил на вопрос, что говорит футболистом главный тренер команды Валерий Карпин перед товарищеским матчем с Кубой. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Команды будут играть на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало матча — в 19:30 мск.

«Что Карпин говорит перед такими матчами, как с Кубой? Ничего сверхъестественного, хотим отталкиваться от своей игры и нарабатывать те моменты, которые тренируем», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1), Египтом U23 (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), а также обыграла Ирак (2:0) и Камерун (1:0). Единственное поражение — от команды Египта U23 (1:2).