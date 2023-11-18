Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча сборной России с Кубой

Нападающий сборной России Фёдор Чалов поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Кубы. Встреча состоится в понедельник, 20 ноября. Начало игры — в 19:30 мск.

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Все ребята готовы и морально, и физически. Посмотрели несколько игр, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от своей игры. С Камеруном была приятная атмосфера, хочется, чтобы на эту игру пришло как можно больше людей. Когда играешь дома, болельщики гонят тебя вперёд. В играх за сборную хочется всегда показать себя с лучшей стороны. Постараемся в предстоящем матче играть в красивый футбол», — передаёт слова Чадова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.